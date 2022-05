जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर में एक बार फिर घाटी में डर का माहौल छाने लगा है. बीते दिन कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आज आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर पर गोलियों से हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए . आतंकियों ने ये हमला कांस्टेबल के घर पर किया है. जानकारी के मुताबिक रियाज अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी मृत्यु हो गई. ये दिलदहलाने वाली घटना घाटी के पुलवामा के गुदूरा इलाके में हुई है. बता दें घाटी में कुछ ही घंटों के भीतर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है.

#WATCH Police fire tear gas shells at protestors to prevent them from moving towards the Airport Road in Budgam during their protest demonstration against the recent killings of Kashmiri Pandits in the Union Territory pic.twitter.com/EPHvomqH9j

— ANI (@ANI) May 13, 2022