Group Captain Varun Singh dies

तमिलनाडु, Group Captain Varun Singh dies: तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में बचे अंतिम जांबांज़ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया. वरुण बीते एक हफ्ते से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन आज वरुण ज़िन्दगी की जंग हार गए. हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था. हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले बचे थे. बुधवार को उन्होंने अपनी अंतिम सांसे ली. भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

IAF is deeply saddened to inform the passing away of braveheart Group Captain Varun Singh, who succumbed this morning to the injuries sustained in the helicopter accident on 08 Dec 21. IAF offers sincere condolences and stands firmly with the bereaved family. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 15, 2021

प्रधानमंत्री ने जताया शोक

Group Captain Varun Singh served the nation with pride, valour and utmost professionalism. I am extremely anguished by his passing away. His rich service to the nation will never be forgotten. Condolences to his family and friends. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2021

ग्रुप कप्तान वरुण सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर छा गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धंजलि अर्पित की है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, “राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उसके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं.”

राष्ट्रपति ने जताया शोक

Sad to learn that Group Captain Varun Singh breathed his last after putting up a valiant fight for life. Though badly injured in the chopper crash, he displayed the soldierly spirit of valour and indomitable courage. The nation is grateful to him. My condolences to his family. — President of India (@rashtrapatibhvn) December 15, 2021

तमिलनाडु हादसे में जख्मी हुए जांबाज़ कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर वरुण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकार बहुत ही दुख हुआ, वरुण सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत दिखाते हुए लड़ाई की. उनके अभूतपूर्ण योगान के लिए पूरा देश आभारी है.”

रक्षा मंत्री ने जताया शोक

Pained beyond words to learn of the demise of IAF pilot, Group Captain Varun Singh. He was a true fighter who fought till his last breath. My thoughts and deepest condolences are with his family and friends. We stand firmly with the family, in this hour of grief. https://t.co/hZrdatjaAA — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 15, 2021

तमिलनाडु के नीलगिरि में CDS बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टेन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, “ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर सुन बहुत दुख हुआ, वो एक सच्चे योद्धा थे, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार को दोस्तों के साथ है.”

प्रियंका गांधी ने जताया शोक

ग्रुप कैप्टन श्री वरुण सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। श्री वरुण सिंह जी ने देश के सामने पराक्रम एवं वीरता की अनूठी मिसाल रखी। हम उनके अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 15, 2021

वरुण सिंह के निधन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शोक व्यक्त किया है. प्रियंका गाँधी ने ट्वीट कर लिखा, “ग्रुप कैप्टन श्री वरुण सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला. उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं. श्री वरुण सिंह जी ने देश के सामने पराक्रम एवं वीरता की अनूठी मिसाल रखी, हम उनके अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भूलेंगे.”

योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि

कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए माँ भारती के वीर सपूत, देवरिया निवासी, शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन अत्यंत दु:खद है। विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ॐ शांति! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 15, 2021

ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, “कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए माँ भारती के वीर सपूत, देवरिया निवासी, शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन अत्यंत दु:खद है. विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. ॐ शांति!”

