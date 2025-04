तमिलनाडु में BJP और AIADMK का महागठबंधन, अमित शाह ने किया 2026 विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान

BJP And AIADMK Alliance: तमिलनाडु की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो गया है. साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADAMK) ने हाथ मिला लिया है. दोनों दलों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई और AIADAMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी भी मौजूद थे.

चेन्नई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा ‘आज बीजेपी और AIADAMK के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि तमिलनाडु का आगामी विधानसभा चुनाव NDA के बैनर तले एक साथ लड़ा जाएगा. मुझे पूरा भरोसा है कि यह गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से NDA की सरकार बनाएगा.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह गठबंधन न केवल तमिलनाडु की जनता के हित में है बल्कि यह सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश करेगा.

Tamil Nadu: Union Home Minister Amit Shah holds a press conference with BJP’s K Annamalai and AIADMK’s Edappadi Palaniswami, in Chennai. pic.twitter.com/mwMJ3lzELT

— ANI (@ANI) April 11, 2025