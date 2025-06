‘अगर माफी नहीं मांगी तो…’,गोवा डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री को घुटने टेकने पर किया मजबूर, आखिर क्या थी वजह?

Goa News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वायरल वीडियो में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे अपमानित किए जाने वाले डॉक्टर ने मामले पर अपनी माफ़ी को अस्वीकार कर दिया है। घटना को लेकर गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाकी डॉक्टरों के साथ कुट्टीकर ने कहा है कि हड़ताल जारी रहेगी और अगर राणे सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो चिकित्सा सेवाएँ बंद की जा सकती हैं।

मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुट्टीकर ने मांग की है कि मंत्री उसी वार्ड में आएं और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, जहां उनका अपमान किया गया था। उनकी यह टिप्पणी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, जिसे राणे ने इंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में स्वीकार किया था कि उनका “इरादा सही था लेकिन शब्द गलत थे।” जवाब में, कुट्टीकर ने कहा कि राणे की “स्टूडियो माफी” अपर्याप्त थी।

Some of the gems used by BJP’s Health Minister in Goa while yelling at an on duty CMO of Goa Medical College:

“You are not authorized to speak when I am speaking”

“Shut up before my blood pressure boils and I take some other action on you (possibly indicating physical assault… https://t.co/Lvx2I9d2i6

— Zucker Doctor (@DoctorLFC) June 7, 2025