नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ते कोरोना महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है. राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए यह बात कही. राहुल में लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अब देश भर में पूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है. उन्होंने कहा कि कमजोर और गरीब तबके के लोगों को न्याय स्कीम के तहत सुरक्षा दी जाए. इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कि निष्क्रियता की वजह से लोगों की जान गई है.

I just want to make it clear that a lockdown is now the only option because of a complete lack of strategy by GOI.

They allowed, rather, they actively helped the virus reach this stage where there’s no other way to stop it.

A crime has been committed against India.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2021