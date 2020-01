मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर विरोध में बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखे गए फ्री कश्मीर शब्दों के साथ एक बड़े पोस्टर को पकड़े हुए एक महिला की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई हैं. पोस्टरों ने भाजपा नेताओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच नाराजगी पैदा कर दी है और कहा है कि शहर में ऐसे अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है. फ्री कश्मीर पोस्टर को पकड़े हुए महिला के वीडियो और कश्मीर घाटी में मानवता की बहाली की मांग करते हुए सोमवार रात मुंबई विरोध प्रदर्शन किया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार शाम को गेटवे ऑफ इंडिया पर लहराए गए फ्री कश्मीर पोस्टरों के विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव की आशंका है.

महाराष्ट्र के सीएम और उनके पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए, देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर लिखा, विरोध बिल्कुल उसी के लिए है? फ्री कश्मीर के नारे क्यों? मुंबई में हम ऐसे अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फ्री कश्मीर के नारे आज़ादी गिरोह ने लगाए थे. सीएमओ से 2 किमी दूर. उद्धव जी क्या आप इस निशुल्क कश्मीर विरोधी भारत अभियान को अपनी नाक के नीचे बर्दाश्त करेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया पर विरोध में दिखे पोस्टर पर बीजेपी के किरीट सोमैया ने कहा, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने मुझे जांच का आश्वासन दिया है. संग्रामसिंह निशंदर, डीसीपी (जोन 1) ने इस पर कहा, हमने गेटवे ऑफ इंडिया पर कल रात विरोध प्रदर्शन में देखे गए फ्री कश्मीर पोस्टर का गंभीर संज्ञान लिया है. हम निश्चित रूप से इसकी जांच कर रहे हैं.

#WATCH Mumbai: Poster reading, 'Free Kashmir' seen at Gateway of India, during protest against yesterday's violence at Delhi's Jawaharlal Nehru University. #Maharashtra pic.twitter.com/i7SeImYxCE

— ANI (@ANI) January 6, 2020