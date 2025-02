नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर फ़्रांस में थे। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका खूब स्वागत-सत्कार किया। पीएम के फ़्रांस दौरे के कई वीडिओज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फ़्रांस में रह रहे भारतीय लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देखकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी हैरान रह गए।

पीएम मोदी का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उन्हें देखते हुए जो राम को लाये हैं, हम उनको लाएंगे गाना गा रहे हैं। साथ ही भांगड़ा के धुन पर मोदी-मोदी के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी का ऐसा रुतबा देखकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ताज्जुब से देखते रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए सबसे मिल रहे हैं।

“Jo Ram ko laaye hain, hum unko laayenge”

Indians have nailed the art of roasting Leftists 😂🔥 pic.twitter.com/UStPrviesh

