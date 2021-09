नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस का मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। मौजूदा राज्यसभा सांसद फर्नांडीस का मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जब वह व्यायाम के दौरान गिर गए थे।

कांग्रेस के पूर्व महासचिव और कर्नाटक एमएलसी बी के हरिप्रसाद ने ट्वीट किया: “हमारे वरिष्ठ नेता श्री ऑस्कर फर्नांडीस के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता को जोड़ा। अपने 5 दशक में

शानदार सार्वजनिक जीवन, वे हमेशा विभिन्न पदों पर रहे, भले ही वे जमीन से जुड़े रहे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।”

We are deeply saddened by the demise of Shri Oscar Fernandes ji, our heartfelt condolences to his family.

A Congress stalwart, his vision for an inclusive India had a huge influence on the politics of our times.

The Congress family will deeply miss his mentorship & guidance. pic.twitter.com/UXcLI765yP

