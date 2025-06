Rithala Fire: दिल्ली के रिठाला में एक पॉलिथीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह घटना मंगलवार शाम रोहिणी सेक्टर-5 इलाके में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक बहुमंजिला फैक्ट्री में हुई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को शाम 7:25 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद ADO अजय शर्मा के नेतृत्व में 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है और दमकलकर्मी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं. इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आसपास के इलाके में कई रिहायशी इलाके हैं, जहां नियम-कायदों का पालन किए बिना फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिसका खामियाजा अक्सर निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। इस खास फैक्ट्री में आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi: 3 people died and three were injured after a fire broke out in a polythene factory near the Rithala metro station yesterday at around 7.30 pm, say Delhi police

The search operation is still going on.

(Morning visuals from the spot) pic.twitter.com/RmMXSE0nef

