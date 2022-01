चंडीगढ़. FIR against Sidhu’s aide Mustafa पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार, पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मोहम्मद मुस्तफा पर पिछले हफ्ते मलेरकोटला में अपनी पत्नी, कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के लिए प्रचार करते हुए कथित रूप से भड़काऊ भाषा का मामला दर्ज किया गया है। मलेरकोटला पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है।

मुस्तफा के खिलाफ शनिवार आधी रात के करीब धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) केस दर्ज किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए भाषण के एक वीडियो क्लिप के संबंध में मलेरकोटला के एक उप-निरीक्षक के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।शनिवार को, पंजाब के एकमात्र मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र मलेरकोटला में मुस्तफा के भाषण की एक वायरल वीडियो क्लिप ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) सहित विपक्षी दलों ने भाषण को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, चुनाव से पहले “कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने” के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने चुनाव आयोग (ईसी) से मुस्तफा के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। हालांकि, पूर्व डीजीपी ने शनिवार को ट्वीट किया कि मलेरकोटला में जो कुछ हुआ उसका कोई हिंदू-मुस्लिम संदर्भ नहीं है। कथित तौर पर वायरल हुए भाषण की एक वीडियो क्लिप में मुस्तफा को मलेरकोटला में लोगों से भरे एक कमरे को संबोधित करते हुए और यह कहते हुए दिखाया गया है कि वह आप की कोई रैली नहीं होने देंगे। वह कथित तौर पर एक टिप्पणी का जवाब दे रहे थे कि आप ने जहां वह प्रचार कर रहे थे, उसके करीब एक सभा का आयोजन किया था।

पूर्व डीजीपी को भी कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जाता है कि वह “कौम” (समुदाय) के सिपाही हैं, न कि “आरएसएस एजेंट” कि वह डर जाएंगे और अपने घर में छिप जाएंगे।

“अगर वे इसे दूसरी बार दोहराते हैं, तो मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं उनके घरों में जाऊंगा और उन्हें मारूंगा,” उन्हें कथित तौर पर उन दावों के जवाब में कहते हुए सुना जाता है कि आप उनकी सभा को बाधित करने की कोशिश कर रही थी। आज मैं केवल चेतावनी दे रहा हूं। मैं कौम का सिपाही हूं। मैं वोट के लिए नहीं, बल्कि कौम के लिए लड़ रहा हूं,” मुस्तफा ने कहा।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को ट्वीट किया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे मुस्तफा को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर पंजाब में क्या स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

राहुल गांधी और कांग्रेस

क्या पंजाब बनाना चाहते हैं?

क्या पंजाब में फिर से 80 के दशक के समान दिखते हैं?

क्या पंजाब में एक विशेष कौम के जलसे का अधिकार है?

इस पर, मुस्तफा ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि पात्रा को हर चीज में अपने “हिंदू-मुस्लिम के मुख्य आहार” की तलाश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में “फितौन” शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है शरारती तत्व, न कि “हिंदुओं” (हिंदुओं)।

@संबितस्वराज, हर चीज में अपना मुख्य आहार “हिंदू-मुसलमान” मत देखो। जब तक आपके झुमके खराब न हों, “फिटनॉन” सुनने के लिए अपने कानों को फैलाएं, न कि “हिंदुओं” को। “फितने और फ़िटों” का अर्थ है शरारती तत्व, मेरे समाज में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ हैं।

@sambitswaraj , DON'T LOOK 4 YOUR STAPLE DIET "HINDU-MUSALMAN" INTO EVERYTHING. UNLESS YOUR EARDRUMS LIE DYSFUNCTIONAL, STRETCH YOUR EARS TO LISTEN "FITNON", NOT "HINDUON". "फितने और फ़ितनों " MEANING MISCHIEVOUS ELEMENTS, ARE THE MOST COMMONLY USED EXPRESSIONS IN MY SAMAJ. 1N pic.twitter.com/uqu5mmCzmZ

आप के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने भी शनिवार को जारी एक बयान में दावा किया कि मुस्तफा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के करीबी थे। मुस्तफा ने चन्नी और सिद्धू के कहने पर ऐसा बयान दिया है। इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की सोच को दर्शाते हैं। पूर्व डीजीपी मुस्तफा की भड़काऊ टिप्पणी का उद्देश्य पंजाब की शांति, सद्भाव, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ना है। मुस्तफा कोई आम इंसान नहीं है। वह कांग्रेस मंत्री रजिया सुल्ताना के पति चन्नी के करीबी सहयोगी नवजोत सिद्धू के सलाहकार हैं।

उनकी टिप्पणी पंजाब, पंजाबी, पंजाबीियत के खिलाफ है

Inflammatory remarks by former DGP Mustafa are aimed at disturbing the peace,harmony,law & order of Punjab. Mustafa is no average joe. He is advisor to Navjot Sidhu, close aide of Channi, husband of Cong minister Razia Sultana.

His remarks are against Punjab, Punjabi, Punjabiyaat pic.twitter.com/J4MFGGr5Nt

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 22, 2022