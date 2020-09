नई दिल्ली: मोदी सरकार के किसान बिल के खिलाफ एनडीए की सहयोगी पार्टी शिरोमणी अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है. पिछले कई दिनों से हरियाणा और पंजाब के किसान इस बिल को लेकर जबर्रदस्त विरोध कर रहे हैं. किसानों को डर है कि ये बिल पास हो जाता है तो उन्हें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा. किसानों के समर्थन में अब बॉलीवुड भी उतर रहा है. बॉलीवुड अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट कर कहा कि किसान ही मूल्य तय नहीं कर पाएंगे. जिनसे हम पूरे राष्ट्र को रोटी देने की उम्मीद रखते हैं, वही इसका मूल्य तय नहीं कर सकते हैं.

दिलजीत दोसांझ ने कहा कि ‘किसान इसका मूल्य तय नहीं कर सकते है. कोई न्यूनतम मूल्य यहां तय नहीं है. किसानों के पास फसलों को रखने के लिए गोदाम नहीं हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि उनके पास कितनी सीमा है. हम किसानों से उम्मीद करते हैं पूरे राष्ट्र को खिलाने की, लेकिन वह खुद मूल्य भी नहीं तय कर सकते हैं. शाबाश…’

Mr@diljitdisanjh can u explain the points which are against farmers. I don't think that full ordinance is against farmers. So dont spread fake news.

— nitish sharma (@nitishs1503) September 17, 2020