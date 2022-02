नई दिल्ली, Russia Ukraine War रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्ज़ा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है. दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी युद्ध से पीछे नहीं हटने का मन बना लिया है और हर हमले का जवाब दे रहा है. इस बीच यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन सामने आया है. स्वीडन ने 83 साल पुरानी कसम को तोड़कर यूक्रेन की मदद के लिए 5000 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर देने की घोषणा की हैं. पीएम एंडरसन ने यूक्रेन को 5000 आर्मर शॉट 86, 5000 सेफ्टी वेस्ट्स, 5000 हेलमेट और 1,35,000 फील्ड राशन प्रदान करने की घोषणा की है. स्वीडन को यूक्रेन की सहायता के लिए कुल 40 करोड़ SEK (करीब 31 करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे.

Sweden will send military aid to Ukraine 🇺🇦. It includes 5,000 anti-tank weapons, 5,000 helmets, 5,000 body shields and 135,000 field rations. It also includes 500 million SEK to the Ukrainian Armed Forces🇺🇦. The total support is almost 1,4 billion SEK.

— Ann Linde (@AnnLinde) February 27, 2022