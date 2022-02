Bappi Lahiri Passed Away

मुंबई, Bappi Lahiri Passed Away देश ने अभी हालही में अपनी सुर कोकिला को खोया था, लोग उनके निधन से उभरे भी नहीं थे, कि आज बॉलीवुड के मशहूर गीतकार, कंपोजर बप्पी लाहिड़ी 69 साल की उम्र में देश को अलविदा बोल गए. उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली. बप्पी लाह‍िड़ी ऑब्स्ट्रक्ट‍िव स्लीप एपन‍िया (OSA) और रीकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन से ग्रस‍ित थे,जिसके चलते उनका समय-समय पर इलाज चल रहा था. उनके निधन पर पूरे देशभर में शोक का माहौल छाया हुआ है, तमाम बड़े नेता, मंत्री ट्वीट कर उनके प्रति अपने दुःख को प्रकट कर रहे है. वहीँ गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल यानी गुरुवार को किया जाएगा.

However, after a day at home, his health again deteriorated & he was brought back to Criticare hospital in a critical state & succumbed to his illness at about 11.45 pm. He suffered from Covid infection last year. He had OSA for the last 1 year: Dr Deepak Namjoshi (2/2) — ANI (@ANI) February 16, 2022

बप्पी लाहिड़ी के निधन पर कई राजनेताओं ने जताया शोक

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जताई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के निधन पर दुख जताया है. राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘बप्पी लाहिड़ी के गीतों को ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना.’

Shri Bappi Lahiri was a matchless singer-composer. His songs found popularity not only in India but abroad. His diverse range included youthful as well as soulful melodies. His memorable songs will continue to delight listeners for long time. Condolences to his family and fans. — President of India (@rashtrapatibhvn) February 16, 2022

पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘बप्पी लाहिरी जी का संगीत सर्वांगीण था और विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था. उनका जीवंत स्वभाव सभी को याद रहेगा. उनके निधन से दुखी हूं.’

Shri Bappi Lahiri Ji’s music was all encompassing, beautifully expressing diverse emotions. People across generations could relate to his works. His lively nature will be missed by everyone. Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/fLjjrTZ8Jq — Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2022

जेपी नड्डा ने जताया दुख

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लोकप्रिय संगीतकार और महान गायक बप्पी लाहिड़ी जी के निधन से गहरा दुख हुआ. उन्हें उनके प्रतिष्ठित गायन के लिए याद किया जाएगा. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति

Deeply saddened by the demise of popular music composer & legendary singer, Bappi Lahiri Ji. He will be remembered for his iconic singing. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) February 16, 2022

गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लिखा, ‘महान गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है. बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवंत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.’

Pained to learn about the passing away of legendary singer and composer, Bappi Lahiri Ji. His demise leaves a big void in the world of Indian music. Bappi Da will be remembered for his versatile singing and lively nature. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Amit Shah (@AmitShah) February 16, 2022

असम के सीएम ने जताया दुःख

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा, ‘1980 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. उनका संगीत आज भी लोकप्रिय है. उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. उनकी आत्मा को शांति मिले.’

Deeply saddened by the demise of music icon Bappi Lahiri ji, who was instrumental in popularising disco music in India in 1980s. His music continues to be popular even today. My deepest condolences to his bereaved family members & fans. May his soul find sadgati. Om Shanti! pic.twitter.com/KfkrFZOZsc — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 16, 2022

सीएम ममता बनर्जी ने लिखा- उनके निधन की खबर से स्तब्ध

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर लिखा, ‘महान गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के असामयिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं. हमारे उत्तर बंगाल का एक शख्स. वह अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सफलता तक पहुंचे थे. उन्होंने अपने संगीत योगदान से हमें गौरवान्वित किया है.’ बनर्जी ने आगे लिखा, ‘हमने उन्हें अपना सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार “बंगबीभूषण” प्रदान किया था और हम उनकी प्रतिभा को याद करते रहेंगे.’

Shocked to hear about the untimely demise of legendary singer and music composer Bappi Lahiri. A boy from our North Bengal, he rose to all-India fame and success by the dint of his sheer talent and hard work, and made us proud by his musical contributions. (1/2) — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 16, 2022

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी संवेदना जताई

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा, लोकप्रिय संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी जी के निधन से गहरा दुख हुआ. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.

A legend rests in peace.

Deeply saddened by the demise of popular music composer & singer Sh Bappi Lahiri Ji.

My condolences to his family, fans & admirers.

Om Shanti! pic.twitter.com/UYSNvMVZIZ — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) February 16, 2022

बप्पी दा का अचानक चले जाना दुखद- मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘प्रसिद्ध गायक, संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी के निधन की सूचना प्राप्त हुई है. संगीत की पूरी जिंदगी साधना करने वाले बप्पी दा का अचानक चले जाना बहुत दुखद है. भगवान पुण्यात्मा को शांति दे. ॐ शांति.’

प्रसिद्ध गायक, संगीतकार श्री बप्पी लहरी जी के निधन की सूचना प्राप्त हुई है. संगीत की पूरी ज़िंदगी साधना करने वाले बप्पी दा का अचानक चले जाना बहुत दुखद है. भगवान पुण्यात्मा को शांति दे. ॐ शांति. — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) February 16, 2022

एक और लेजेंड नहीं रहे- संबित पात्रा

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, गोल्डन वॉइज वाले एक और लेजेंड नहीं रहे! रॉकस्टार बप्पी लाहिड़ी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं. उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में रहेगा.

Another legend with golden voice is no more! Shocked to hear about the demise of rockstar @BappiLahiri. His music will always remain in our hearts. Om Shanti!! 🙏 pic.twitter.com/4QenAGrBoN — Sambit Patra (@sambitswaraj) February 16, 2022

यह भी पढ़ें:

और पढ़ें