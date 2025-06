तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एफ-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग, पीछे की वजह का हुआ खुलासा

F-35 fighter jet:ब्रिटिश नौसेना में तैनात एफ-35 फाइटर जेट ने शनिवार देर रात केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। इसके पीछे की वजह जेट में ईंधन की कमी बताई जा रही है। जैसे ही पायलट को अहसास हुआ कि बेली में ईंधन की कमी है और यह कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। इसके बाद उसने नजदीकी हवाई क्षेत्र से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। लैंडिंग केरल के नजदीकी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर की गई। शनिवार देर रात इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से यह फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम में ही खड़ा है।

यह जेट ब्रिटेन के एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो फिलहाल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तैनात है और हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास पूरा किया है। विमान फिलहाल एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही इसमें ईंधन भरा जाएगा। खराब मौसम बना वजह? तिरुवनंतपुरम में फाइटर जेट की लैंडिंग कम होने के अब तक कई कारण सामने आ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ईंधन की कमी बताई जा रही है। जेट अपने निर्धारित स्थान से भी ईंधन ले सकता था। हालांकि, खराब मौसम के कारण वहां लैंडिंग नहीं हो सकी। यही वजह है कि तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग कराई गई है।

ब्रिटेन की नौसेना में तैनात यह एफ-35 फाइटर जेट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। जो फिलहाल इंडो-पैसिफिक में काम कर रहा है। हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास किया था।

#WATCH | Kerala: An F-35 fighter jet of the UK Navy made an emergency landing at Thiruvananthapuram International Airport due to low fuel. The aircraft is still there.

(Visuals from Thiruvananthapuram Airport) pic.twitter.com/2M0EsBJcOX

— ANI (@ANI) June 15, 2025