उत्तराखंड, Uttarakhand Election उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 14 फ़रवरी को हो चुकी है. अब सभी राजनीतिक दलों को 10 मार्च का इन्तजार है, जिसदिन चुनाव के परिणामों की घोषणा होनी है. इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और जनता ने इस बार विकास के नाम पर वोट किया है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी से भी अपील की, कि वे इस बार जल्द प्रदेश में सीएम चेहरे की घोषणा करें।

हरीश रावत ने कहा कि इस बार बीजेपी का पत्ता साफ़ है. हम पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा सीएम चेहरा वही होगा, जिसे लोग चाहते हैं. इस दौरान रावत ने कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए. बता दें हरीश रावत ये पहले ही कह चुके है, कि पार्टी जिसे सीएम चेहरे का उम्मीदवार बनाए उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. वे प्रदेश का विकास चाहते है, बाकि चीजों के लिए उनकी उम्र अब नहीं रही.

Congress will form govt in Uttarakhand. People have voted for change… We will request our party president Sonia Gandhi to decide the CM. Our CM face will be the one whom people want (Dulhan Wahi Jo Piya Mann Bhave): Former Uttarakhand CM & Congress leader Harish Rawat (19.02) pic.twitter.com/vRKH2FoZ3B

