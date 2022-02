पंजाब. Arvind Kejriwal पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. सीएम चन्नी के कवी कुमार विश्वास के दावों पर पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद इस मामलें ने और तूल पकड़ लिया है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी को रोकने और भगवंत मान को पंजाब का सीएम बनने से रोकने के लिए एक हो गए हैं, मानो जैसे रात को सभी ने फ़ोन पर बात की हो, फिर चाहे वो, पीएम मोदी हो, चन्नी हो, राहुल गाँधी हो, सुखबीर सिंह बादल हो या कोई और.

#WATCH | AAP Convener Arvind Kejriwal responds to allegations of his former party colleague & poet Kumar Vishwas.

"This is comedy. If their allegations are to be believed, I am a big terrorist. In this case, what were security agencies doing in last 10 years," he says. pic.twitter.com/G2Nzws2VCe

— ANI (@ANI) February 18, 2022