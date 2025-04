Hyderabad News: हैदराबाद के फाइव स्टार होटल में आग लगने से आठ की मौत, घायलों का इलाज जारी, हादसे के वक्त मौजूद थी IPL SRH की टीम

Hyderabad News: हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित एक होटल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई हैं. यह होटल इलेक्ट्रिक बाइक के एक शोरूम के ऊपर था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शोरूम में विस्फोट के बाद लगी आग ने ऊपर बने होटल को अपनी चपेट में ले लिया. इसमें 10 लोग घायल भी हुए हैं. जिनका अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है. मृतकों में दिल्ली के तीन लोग भी शामिल हैं.

पुलिस ने शोरूम और होटल मालिकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले के इलेक्ट्रिक बाइक से जुड़ने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी हरकत में आ गया है. उसने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद दो विशेषज्ञ इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम की जांच करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं से चिंतित सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में बैटरी सुरक्षा मानकों को लेकर कुछ नए प्रविधान किए हैं. जिसे जल्द ही लागू किया जाना है.

A fire broke out at the Park Hyatt hotel in Hyderabad’s Banjara Hills on Monday, April 14. The Sunrisers Hyderabad team is currently staying at the hotel.

The fire reportedly broke out on the first floor of the hotel, sending thick smoke billowing across the area. Following the… pic.twitter.com/dLertHJZir

