नई दिल्ली: दिल्ली समेत देशभर में कल देर रात चांद देखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। कल रमजान के पवित्र महीने का आखिरी दिन था। आज सुबह-सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों ने जामा मस्जिद में नमाज अदा की और अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की. इस बीच तमाम राजनीतिक दलों के नेता देशवासियों को ईद की बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने ट्वीट कर देशवासियों को ईद की बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। मैं सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और संबंधों की प्रार्थना करता हूं. वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ईद मुबारक! यह पावन पर्व प्रेम की भावना का संचार करें और हम सभी को भाईचारे और सद्भाव के बंधन में बांधे।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि देशवासियों को ईद की बधाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह त्योहार देशवासियों से करुणा और मानवता की भावनाओं को आगे बढ़ाएं। वही फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि ईद का त्यौहार मंगलवार 3 मई को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सोमवार को तीसरा रोजा होगा और सवाल की 1 तारीख मंगलवार को होगी। शव्वाल के महीने के पहले दिन ईद होती है.

Eid Mubarak! May this auspicious festival usher in the spirit of love, and unite us all in the bond of brotherhood and harmony. pic.twitter.com/MEJ8GDKSm3

