Education Minister Answer Students Questions: शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ 25 जून यानी आज शाम 4 बजे सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के बारे में छात्रों के सवालों का जवाब देंगे।

25 जून को छात्रों के साथ अपनी लाइव बातचीत की योजना की घोषणा करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि, “सीबीएसई परीक्षाओं के संबंध में आपके मन में जो संदेह है, उसके संबंध में, मैं 25 जून 2021 को शाम 4 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।”

एक अन्य ट्वीट में लिखा है, सीबीएसई कक्षा 12 मूल्यांकन क्राइटेरिया 2021 पर ट्वीट में आगे लिखा गया है, “प्रिय छात्रों, मुझे आपके बहुत सारे संदेश और अनुरोध लगातार मिल रहे हैं. साथ ही कई लोगों ने मेरी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है. इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और कहता हूं कि मैं अब स्वस्थ हूं. आपकी कुछ आशंकाएं आपके संदेशों में भी व्यक्त की गई हैं. लेकिन, अस्पताल में उनके चल रहे इलाज के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था. यदि आपके पास विशेष रूप से सीबीएसई परीक्षा से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हैं, तो आप मुझे ट्विटर, फेसबुक या मेल द्वारा भी भेज सकते हैं।

I will be interacting with dear students tomorrow at 4 PM to discuss their concerns & queries related to evaluation of CBSE board exams. If you have any doubts or suggestions, you may share them through Twitter or Facebook by the afternoon of June 25th pic.twitter.com/SIkXitnIRl

