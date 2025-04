सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ED ने कर दिया बड़ा खेल, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की चार्जशीट

National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है. अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी. इस मामले में कांग्रेस पार्टी कानूनी सलाह ले रही है और जल्द ही आधिकारिक बयान जारी कर सकती है.

ईडी ने अब तक एजेएल और यंग इंडियन से जुड़ी लगभग 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है. इनमें से 661.69 करोड़ रुपये की संपत्ति एजेएल और 90.21 करोड़ रुपये की संपत्ति यंग इंडियन से संबंधित है. जांच एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित आय के जरिए खरीदी गई थीं. यह कार्रवाई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में की गई है. ईडी का कहना है कि आरोपियों ने यंग इंडियन के माध्यम से सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए आपराधिक साजिश रची.

इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ‘X’ पर पोस्ट कर कहा ‘ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया.’ स्वामी की शिकायत के बाद यह जांच शुरू हुई थी. जिसने अब तूल पकड़ लिया है.

ED files chargesheet against Sonia & Rahul Gandhi in money laundering case linked to National Herald based on complaint by Dr Subramanian Swamy. #NationalHerald pic.twitter.com/ziyPasEwLK

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 15, 2025