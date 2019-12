नई दिल्ली. दिल्ली, एनसीआर, मथुरा समेत कश्मीर और देश के कई हिस्से शुक्रवार को भूकंप के तेज झटकों से हिल गया. दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटकों के बाद अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग घरों से भागे. भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था. अफगानिस्तान की राजधानी काबूल के पास 6.3 तेजी के भूकंप के झटके महसूस किए गए. किसी प्रकार के नुकसान की फिलहाल खबरें नहीं आई हैं. भारत के कई हिस्सों में 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया.

हालांकि इस भूकंप से कोई जान-मान के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. भूकंप की खबर सुनकर हर कोई घर से बाहर से निकल गया और वहीं ऑफिस में काम करने वाले लोग ऑफिस से बाहर निकल गए. पंजाब और दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा कि 6.3 तीव्रता का भूकंप शाम 5.09 बजे आया, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 250 किमी दूर है. भूकंप का अनुमान 190 किमी की गहराई पर हुआ है और पाकिस्तान और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में झटके महसूस किए गए.

देश के कई हिस्सों से इमारतों से लोगों के भाग जाने की खबरें थीं. भारत में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. पेरिस स्थित यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र ने कहा कि भूकंप के झटके ताशकंद से नई दिल्ली तक महसूस किए गए जो लगभग 1,500 किमी की दूरी पर. दो महीने पहले ही पाकिस्तान भारत बॉर्डर इलाके में आए तूफान में करीब 30 लोगों की जान चली गई थी. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई थी. एक्सपर्ट्स ने तभी कह दिया था कि इस भूकंप ने एक और विनाशकारी तूफान की चेतावनी दे डाली है. इस भूकंप की तीव्रता को देखकर पहले ही बता दिया गया था कि दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में कभी भी भूकंप आ सकता है.

An #earthquake of magnitude 6.8 was felt in the Hindukush range. Tremors felt across Delhi-NCR.

