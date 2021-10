नई दिल्ली. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली नई इस्राइली सरकार के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत में रविवार से तीन दिवसीय आधिकारिक इजरायल यात्रा पर जाएंगे।

अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट, विदेश मंत्री यायर लापिड और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इयाल हुलता सहित इजरायल गठबंधन सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस्राइल के विदेश सचिव एलोन उशपिज ने ट्वीट कर जयशंकर का स्वागत किया।

जयशंकर की इजरायल यात्रा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया के उनके तीन देशों के दौरे के बाद हुई है। भारत और इज़राइल के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में खुफिया जानकारी साझा करने और “उग्रवाद विरोधी” अभियानों में घनिष्ठ “सहयोग” विकसित किया है।

जयशंकर की इस्राइल की महत्वपूर्ण यात्रा की पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभो बिजोया/दशहरा की शुभकामनाएं। भारत एक रणनीतिक साझेदार और बहुत करीबी दोस्त है।’

