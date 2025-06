दिल्ली में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, अपने 2 बच्चों के साथ नीचे कूदा पिता, हुई मौत

Dwarka heavy fire:दिल्ली के द्वारका सेक्टर में आज मंगलवार को एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इमारत की सातवीं मंजिल पर लगी थी, लेकिन आग लगने के कारण पिता अपने 2 बच्चों के साथ घर से नीचे कूद गया, जिससे तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि, उसकी पत्नी और एक बेटा इस हादसे में सुरक्षित बच गए।

सातवीं मंजिल पर आग लगने के कारण 2 बच्चे (एक लड़का और एक लड़की, दोनों 10 साल के) खुद को बचाने के लिए बालकनी से नीचे कूद गए, उन्हें आकाश अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उनके पिता यश यादव (35 वर्ष) भी खुद को बचाने के लिए बालकनी से नीचे कूद गए, उन्हें तुरंत आईजीआई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया।

यश यादव फ्लेक्स बोर्ड का कारोबार करते थे। हालांकि, यश की पत्नी और बड़ा बेटा आग में बच गए और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें मेडिकल सहायता के लिए आईजीआई अस्पताल भेजा गया है। परिवार की सहायता के लिए आकाश और आईजीआई अस्पताल दोनों में टीमें तैनात की गई हैं।आग लगने के कारण सोसायटी को खाली करा दिया गया है। सभी निवासियों को वहां से बाहर भेज दिया गया है। साथ ही सोसायटी की सभी सुविधाएं जैसे बिजली और पीएनजी गैस कनेक्शन काट दिए गए हैं।

#WATCH | Delhi: Fire broke out in a flat on the seventh floor of Sabad Apartment, Dwarka Sector 13. 8 fire tenders have reached the spot. Two to three people are expected to be trapped. Fire-fighting operations are undergoing. No information about anyone being injured: Delhi Fire… pic.twitter.com/feLVOkyP0g

— ANI (@ANI) June 10, 2025