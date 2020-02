नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बाद सोमवार शाम उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महल का दीदार करेंगे. इस दौरान उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इंवाका और दामाद साथ होंगे. आगरा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उनका स्वागत करेंगी.

आगरा में डोनाल्ड ट्रंप पहले सड़क मार्ग से होते हुए होटल अमर विलास फिर गोल्फ कोर्स से होते हुए ताजमहल पहुंचेंगे. ताज महल के दीदार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ 24 फरवरी सोमवार सुबह दो दिवसीय यात्रा पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे. जहां सबसे पहले उन्होंने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से चरखा और सूत कातने की जानकारी ली.

Ahmedabad: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump leave for Agra, Uttar Pradesh. They will be paying visit to the Taj Mahal. pic.twitter.com/VuxjHzahTa

— ANI (@ANI) February 24, 2020