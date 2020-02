नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की. जहां दोनों नेताओं ने भारत- अमेरिका के अच्छे संबंधों और कारोबार को लेकर बातचीत की. पीएम मोदी कहा ” मैं अमेरिकी राष्ट्रपति और यूएस प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं. मैं जानता हूं इन दिनों आप काफी व्यस्त हैं उसके बावजूद आपने भारत आने के लिए समय निकाला. मैं इसके लिए आपका आभारी हूं.

दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले दो दिनों खासतौर पर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का कार्यक्रम मेरे लिए सम्मान की बात है. डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि स्टेडियम में लोग मुझसे से ज्यादा आपके लिए पहुंचे थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब भी मैंने आपका (मोदी) का नाम लिया तो लोगों ने ज्यादा उत्साह दिखाया. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि भारत में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं.

PM @narendramodi with US President @realDonaldTrump and First Lady @FLOTUS at Hyderabad House, New Delhi. pic.twitter.com/n5ObqOn8iZ

यूएस फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पहुंची राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल

भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और यूएस की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप राजधानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पहुंची. जहां उन्होंने स्कूल में चलने वाली ”हैप्पीनेस क्लास” को देखा और छोटे बच्चों से मुलाकात की. हाल ही में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत की है.

#WATCH Delhi: First Lady of the United States, Melania Trump interacts with students and teachers at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. pic.twitter.com/Tjn7t7dnAK

