अहमदाबाद. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार सुबह भारत के दो दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे. एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया. डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और यूएस की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, बेटी इंवाका और दामाद भी शामिल हैं.

अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पहुंचे. यहां सूत का सरोपा पहनकर मेहमानों का स्वागत किया गया. डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने आश्रम में बापू की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

साबरमती आश्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने महात्मा गांधी के अंदाज में चरखा चलाने की भी कोशिश की. पीएम मोदी ने इस दौरान उन्हें सूत कातकर दिखाया. आश्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गाड़ी में रवाना होकर काफिले के साथ मोटेरा स्टेडियम पहुंचे हैं. यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन होगा.

Welcome to India @realDonaldTrump pic.twitter.com/EOweSVwnXG

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present. pic.twitter.com/tn43byfBDB

