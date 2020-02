अहमदाबाद. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप दो दिवसीय भारत दौर पर अपने परिवार के साथ गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट से ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया और पीएम मोदी के साथ सीधा महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पहुंचे और राष्ट्रपति की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर श्रद्धाजंलि अर्पित की.

आश्रम से चरखा चलाने से सूत काटने तक की जानकारी लेने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पहुंचे जहां लाखों की तादाद में भीड़ उनको सुनने और देखने के लिए जोशीले अंदाज में इंतजार कर रही है.

सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं. काफी यूजर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के भारत दौरे को लेकर ”अतिथि देवो भव:” लिखा है. और भी लोग तरह की तरह की फनी मीम्स बनाकर भी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं. नीचे देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन.

#NamasteTrump

The US will always be faithful and loyal friend of India; thank you for spectacular welcome: US President @realDonaldTrump #TrumpVisitWithTimes#IndiaWelcomesTrump #TrumpInIndia

Keep following our LIVE blog: https://t.co/FEWyCUgyCo pic.twitter.com/QnHBf3vGPn

— Shobhit Agarwal (@TheShobhitAzad) February 24, 2020