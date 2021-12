नई दिल्ली. सोमवार, 27 दिसंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा राज्य और केंद्र संचालित सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में लेने के विरोध के बाद, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने “आज से सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की।”

दिल्ली में कल की सर्द काली रात रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए काली रात साबित हुई, जब NEET-PG की काउंसलिंग में देरी होने की वजह से डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश की. तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया ओर झड़प शुरू हो गई । इसमें कुछ डॉक्टर घायल हो घायल हो गए जबकि दिल्ली पुलिस के 7 जवानों को भी हल्की चोट आई हैं। इसके साथ ही 12 प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हे बाद में देर रात छोड़ दिया गया।

बताए चले की FORDA (फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) के तहत ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। जहां बड़ी संख्या में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मुख्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को अपने विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक तौर पर अपने एप्रन (लैब कोट) वापस कर दिए हैं.

आज से डॉक्टर्स ने किया हड़ताल पर जाने का ऐलान

FORDA के बैनर तले प्रदर्शनकरी डॉक्टर्स ने आधिकारिक तौर पर आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा है कि NEET-PG में देरी ओर पुलिस के राविये से आज दिल्ली से डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा की जब तक उनका कोई संयोजित समाधान नही निकल जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके पुलिस के होने वाली झड़प की तस्वीरें भी डाली।

In a statement issued, FORDA claimed "police brutality" and called it a "Black day in the history of the medical fraternity". It condemned police action and announced that all healthcare institutions would be completely shutdown from today pic.twitter.com/Er2J2xrw5O

