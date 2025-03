धनंजय मुंडे ने छोड़ा मंत्री पद, CM फडणवीस को सौंपा इस्तीफा, क्यों लिया इतना बड़ा फैसला ?

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने मंगलवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सहयोगी वाल्मिक कराड पर सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोप लगने के बाद मुंडे से मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था। इस्तीफे की खबर आने के बाद फडणवीस ने कहा कि मुंडे ने मुझे अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेज दिया है।

इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने ट्वीट किया, ‘पहले दिन से ही मेरी दृढ़ मांग है कि बीड जिले के मसाजोग में संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। कल जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर मन बहुत दुखी हुआ।

इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने मुझे अगले कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी है। इसलिए, चिकित्सकीय कारणों से भी मैंने मंत्रिमंडल में मंत्री पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है।

