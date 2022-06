चंपावत: उत्तराखंड की चम्पावत विधानसभा सीट से 54,121 वोटो की भव्य जीत मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगो को इसके लिए धन्यवाद कहा है. उनकी इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल हैं. जैसे ही इस बात की खबर मिली कि धामी अपनी सीट से जीत गए हैं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-बाजों के साथ उन्हें फूल माला पहनाई और माथे पर तिलक लगाकर बधाई दी. इस मौके पर सीएम धामी ने लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वो इस बड़ी जीत की लिए चंपावत के लोगों को धन्यवाद देते हैं.

चंपावत विधानसभा सीट से जीत मिलने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि- मैं चंपावत के लोगों को इस बड़ी जीत के लिए धन्यवाद देता हूं. ये जीत मेरी नहीं बल्कि चंपावत की जीत है. सीएम धामी ने कहा कि- मैं यहां पर विकास कार्यों के जरिए लोगों के दिए आशीर्वाद को लौटाने की कोशिश करूंगा. बता दें उपचुनाव में धामी ने 54,212 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है. जबकि उनके विपक्ष में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ 3,147 वोट ही मिले, वहीं सपा के मनोज कुमार को 409 जबकि निर्दलीय उम्मीदवार हिमांशु गरकोटी को 399 वोट मिले हैं.

Congratulations to Uttarakhand’s dynamic CM @pushkardhami for the record win from Champawat. I am confident he will work even harder for the progress of Uttarakhand. I thank the people of Champawat for placing their faith in BJP and laud our Karyakartas for their hardwork.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2022