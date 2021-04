मुंबई/ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर विवादो में फंस गए है। इस बार विवादो की वजह उनके भतीजे तन्मय फडणवीस है। दरअसल तन्मय फडणवीस की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जिसमे वो कथित रूप से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की बात कर रहे है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भी ट्वीट के जरिए दावा किया है कि पूर्व सीएम के काम उम्र के भतीजे ने टीकाकरण करवाया है।

जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के भतीजे तन्मय एक इंजीनियर हैं और उन्होंने अपना कोरोना का पहला टीका मुंबई में लिया था जिसके बाद उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज़ नागपुर में ली है। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

@Dev_Fadnavis your nephew got his second shot of the vaccine. Is he above 45 years of age? @COVIDNewsByMIB @narendramodi @SaketGokhale pic.twitter.com/hXRstJzGBo

