नई दिल्ली, Delhi University Reopen राजधानी दिल्ली में लम्बे समय के बाद आज फिर से यूनिवर्सिटीज खुल गई है. सुबह-सुबह कॉलेज में बच्चो की भीड़ देखने को मिली। वहीँ दिल्ली विश्वविद्यालय आज से सभी स्नातक (undergraduate courses) और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए फिर से खुल गया है. कॉलेज खुलने के बाद सभी छात्र खुश है, एक छात्रा ने कहा कि मैं “दोस्तों से मिलने और वापस आने के लिए उत्साहित हूं. ऑनलाइन पढ़ाई करना बेहद बोरिंग था. बता दें दिल्ली में काफी लम्बे समय से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय खोलने का इंतजार कर रहे हैं, जो आज जाकर पूरा हुआ है.

Delhi University reopens for all the undergraduate and postgraduate courses, from today. "Excited to be back and catch up with friends. Online studying was monotonous," says a student

Visuals from Ramjas College, Delhi. pic.twitter.com/VdFw6RZZ5K

— ANI (@ANI) February 17, 2022