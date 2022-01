नई दिल्ली. Delhi दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज नीरज बवानिया गैंग के गैंगस्टर नवीन भांजा (Gangster Naveen) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस गैंगस्टर के ऊपर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था और इस गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में कई FIR भी दर्ज की गई थी. हालही में हुई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या मामले में भी पुलिस ने नवीन भांजा को आरोपी बनाया था, जो अबजाकर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है.

Delhi Police Special Cell has apprehended gangster Naveen of Neeraj Bawania gang. He is an accused in Jitender Gogi murder at Rohini Court Complex. There was a reward of Rs 50,000 on his arrest. He has many cases registered against him at various police stations in Delhi. pic.twitter.com/1BHGvy7sWu

