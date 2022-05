नई दिल्ली: दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को सोमवार को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही गरज के साथ झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के आस-पास के इलाकों में काले घने बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवाओं के चलते हवाई अड्डे पर एयरलाइंस सेवा भी प्रभावित हुई हैं साथ ही एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। दिल्ली में कई इलाकों में तेज बारिश और हवा की वजह से पेड़ भी टूट गए हैं जिससे कई रोडे बंद हो गई हैं।

5. Damage to plantations, horticulture and standing crops.

6. Loose objects very likely to fly.

Action suggested:

1. Stay indoors, close windows & doors and avoid travel if possible.

2. Take safe shelters; do not take shelter under trees.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 23, 2022