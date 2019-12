नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रदर्शनकारियों से शांति से प्रदर्शन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार है जिसे करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है लेकिन सबसे जरूरी है कि प्रदर्शन में भावनाओं को नियत्रंण में रखना.

दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों को समझाते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के बीच काफी फर्क है. पहला कि नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, दूसरा एनआरसी जिसकी सिर्फ केंद्र सरकार ने घोषणा की है जो अभी तक कानून नहीं बना है.

शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी. इससे भारत में रहने वाले मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है.

Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid, Syed Ahmed Bukhari: Under Citizenship Amendment Act (CAA), the Muslim refugees who come to India from Pakistan, Afghanistan, & Bangladesh will not get Indian citizenship. It has nothing to do with the Muslims living in India. (17.12.19) https://t.co/zlOIlQXocg

