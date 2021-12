नई दिल्ली. Farmer protest ends today बीते एक साल से चल रहे किसान आंदोलन आज औपचारिक रूप से खत्म हो गया है. ख़बरों के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आज हुई SKM की बैठक में किसानो ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है. दिल्ली के तीनो बॉर्डर से किसान अपने टैंट्स हटाने लगे है और घर वापसी की तैयारी में जुट गए हैं. किसान नेता बालवीर सिंह ने कहा कि हम सभी सरकार को झुकाकर वापस जा रहे हैं. उन्होंने कहा की 15 जनवरी को फिर सयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन के आगे के रणनीति पर चर्चा होगी। बालवीर सिंह ने बताया की हर महीने एसकेएम की बैठक होगी, यदि सरकार अपने फैसलों से मुकरेगी तो हम वापस दिल्ली के बॉर्डरों पर कूच करेंगे। 11 दिसंबर से किसान बॉर्डरों से हटना शुरू कर देंगे और 13 दिसंबर को अमृतसर में हरमिंदर साहिब पर मत्था टेकेंगे।

We have decided to suspend our agitation. We will hold a review meeting on Jan 15. If Govt doesn't fulfill its promises, we could resume our agitation: Farmer leader Gurnam Singh Charuni following a meeting of Samyukta Kisan Morcha in Delhi pic.twitter.com/lWKMdtjeRI

— ANI (@ANI) December 9, 2021