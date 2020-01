नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मिया तेज हो गई है. 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में सभी पार्टियो ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए है. ऐसे में उम्मीदवारों के बीच चुनाव दंगल शुरु हो गया है. दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को भारत और पाकिस्तार के बीच मुकाबले जैसा बताया है. अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा अब बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके है. दिल्ली के मॉडल टाउन से वह भाजपा के उम्मीदवार हैं.

कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़को पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. यानी दिल्ली के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है. दरअसल इससे पहले साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान का नाम आया था.

उस समय बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिता शाह ने बिहार मे एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बिहार में बीजेपी की हार होती है तो पाकिस्तान में पटाखें फोड़कर जश्न मनाया जाएगा. हालांकि बिहार विधानसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था. बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है.

Kapil Mishra, BJP: It's going to be India vs Pakistan on February 8 in Delhi. 'Mini Pakistans' have been created at many places in Delhi. Shaheen Bagh is being replicated at various places. Jab-jab Pakistan khada karne ki koshish hui hai, tab-tab Hindustan khada hua hai. pic.twitter.com/dwOA39u7TH

— ANI (@ANI) January 23, 2020