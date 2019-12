नई दिल्ली. Delhi Anaj Mandi Fire Broke Out Highlights: राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित अनाज मंडी में रविवार सुबह भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. आग लगने की खबर पाते ही मौंके पर दमकल की गाड़िया पहुंची है और बिना देरी किए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. फिलहाल इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनाज मंडी के एक इमारत में आग लगी. आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौंके पर पहुंची है. घटना के बाद घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं अस्पताल की ओर से 43 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. अभी तक करीब 56 लोगों को घटनास्थल से रेस्क्यू किया जा चुका है. साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल है. घायल को 4 अलग-अलग आरएमएल, एलएनजेपी, हिंदू राव और सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#UPDATE– Delhi Police: 35 people dead in fire incident at Anaj Mandi, Rani Jhansi Road https://t.co/DWmD55nnq4 — ANI (@ANI) December 8, 2019

जानकारी के मुताबिक कई लोग 50 फीसदी से ज्यादा आग में जल चुके हैं. घटना सुबह 5 बजे की है. मंडी में एक तीन मंजिला बेकरी है. बेकरी के ऊपरी मंजिल में आग लगी थी. इसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट मे ले लिया. आग इतनी भीषण थी की पूरे इलाके में चारों तरफ धुआं-धुआं हो गया. वहीं यह इलाका काफा घना होने के चलते भी आग ज्यादा फैली. घना इलाका होने के चलते दमकल गाड़ियों को भी घटनास्थल पर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है. वहीं दमकल की 30 से ज्यादा गाड़िया घटनास्थल पर मौजूद हैं. इलाके में राहत और बचाव कार्य का काम जारी है. फायर अधिकारियों का कहना है कि यह दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है. आने वाले समय घायलों और मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है.

11 : 10 बजे- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अनाज मंडी आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि अनाज मंडी आग दुर्घटना की खबर से बेहद दुखी हूं. मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. अधिकारी लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं.

दिल्ली की अनाज मंडी में आग लगने की दुखद खबर सुनकर बहुत पीड़ा हुई है। मेरी गहन संवेदना प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन लोगों को बचाने और मदद मुहैया कराने की भरसक कोशिश कर रहा है — राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) December 8, 2019

11 : 00 बजे- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अनाज मंडी आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के अनाज मंडी में, भीषण आग लगने से कईयो की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं. मृतकों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदन व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

दिल्ली के अनाज मंडी मे, भीषण आग लगने से कईयो की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से आहत हूं । मृतकों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।#delhifire — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 8, 2019

10 : 50 बजे- राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थिति अनाज मंडी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दमकल के साथ-साथ अब एनडीआरएफ की टीम भी मौंके पर पहुंच गई है. पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम केजरीवाल ने घटना पर दुख व्यक्त किया है. मरने वालों की संख्या 43 पहुंच गई है.

#Delhi: A team of National Disaster Response Force (NDRF) arrives at the incident spot. 43 people have lost their lives in the fire incident. https://t.co/jmmh95PvpM pic.twitter.com/SeG3g618E8 — ANI (@ANI) December 8, 2019

10 : 40 बजे- दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. जांच शुरू कर दी गई है. इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मौत का आंकड़ा 43 पहुंच गया है.

Delhi Minister Imran Hussain on #delhifire incident: It is a tragic incident. Investigation will be conducted and action will be taken against whoever is responsible for it. pic.twitter.com/UtLkCJASlL — ANI (@ANI) December 8, 2019

10 : 30 बजे- दिल्ली अनाज मंडी में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 43 तक पहुंच गई है. पुलिस सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है. बिल्डिंग मे आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है.

Death toll rises to 43 in #Delhi fire incident, according to police. pic.twitter.com/FAYd3LNoOB — ANI (@ANI) December 8, 2019

10 : 20 बजे- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का अनाज मंडी में लगी भीषण आग पर दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में आग की यह घटना बड़ी भयावह है. मेरी संवेदना मृतकों और घायलों के परिजनों के साथ हैं. मैं घायलों के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल पर मदद के सारे संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं.

Prime Minister Narendra Modi: The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy. pic.twitter.com/gK4z7nTJI5 — ANI (@ANI) December 8, 2019

10 : 10 बजे- दिल्ली की अनाज मंडी में आग की दुर्घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है. गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है. साथ ही अमित शाह ने संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं.

Union Home Minister Amit Shah on #delhifire incident: Have instructed concerned authorities to provide all possible assistance on urgent basis. pic.twitter.com/AvqWx9DRE2 — ANI (@ANI) December 8, 2019

10 : 00 बजे- दिल्ली की अनाज मंडी में लगी भीषण आग की घटना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया है. सीएम केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि आग की खबर बेहद दुखद है. बचाव अभियान चल रहा है. दमकलकर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं.

Delhi CM Arvind Kejriwal on #delhifire, " Rescue operations are going on. Injured are being taken to hospitals". pic.twitter.com/byP7cjXLtw — ANI (@ANI) December 8, 2019

9 : 45 बजे- आग की चपेट में आये घायलों को राजधानी दिल्ली के चाल अलग अस्पतालों एलएनजेपी, हिंदू राव, आरएमएल और सफदरगंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है.

9 : 30 बजे- दिल्ली की अनाज मंडी में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को लगाया गया है. इसे दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है. घटनास्थल पर दमकल की टीम की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है.

9 : 15 बजे- दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थिति अनाज मंडी में रविवार सुबह भीषण आग लगी है. अभी तक 35 लोगों के मारे जाने की पुष्ट हुई है. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर अधिकारी अतुल गर्ग ने कहा कि अब तक हमने 50 से अधिक लोगों को बचाया है. रेस्क्यू किए गए लोगों में से अधिकांश लोग धुएं से प्रभावित थे.

Atul Garg, Chief Fire Officer, Delhi Fire Service on fire incident at Rani Jhansi Road: Till now we have rescued more than 50 people, most of them were affected due to smoke. https://t.co/grdMZeXvbj pic.twitter.com/Gm1sqHOt7R — ANI (@ANI) December 8, 2019

