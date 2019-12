नई दिल्ली. अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी दिल्ली के भीड़भाड़ वाली अनाज मंडी इलाके में उसी इमारत में सोमवार को दोबारा आग लग गई जिसमें रविवार को 43 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. डीएफएस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, यह एक छोटी सी आग थी. लोगों ने धुआं देखा और दिल्ली फायर सर्विस को फोन किया. आग पर काबू पा लिया गया. घटनास्थल पर चार फायर टेंडर भेजे गए हैं. रविवार तड़के अनाज मंडी में अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 43 लोगों की मौत हो गई. 20 साल में ये सबसे खराब हादसा हुआ, जिसने राजधानी में आग से सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ा दीं.

चार मंजिला इमारत में आग लगने से बीस लोग घायल हो गए, जिनमें बैग, प्लास्टिक के खिलौने और जैकेट बनाने वाली कम से कम पांच अलग-अलग बिना लाइसेंस वाली इकाइयां थीं और रात में फर्श पर सोने वाले लगभग 70 मज़दूर भी थे. अग्निशमन विभाग ने कहा कि यह दिल्ली की सबसे भीषण आग दुर्घटनाओं में से एक थी. 13 जून 1997 को, उपार सिनेमा परिसर के तहखाने में एक ट्रांसफार्मर से शुरू हुई आग में 59 मौतें हुईं थीं. दो साल बाद, पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में, रासायनिक गोदाम में आग लगने से 57 लोगों की मौत हो गई थी.

Delhi: A fire has broken out in the same building in Anaj Mandi, Rani Jhansi Road where 43 people had died in a fire incident yesterday. Four fire tenders have been rushed to the spot. pic.twitter.com/f1heEaQ7dU

— ANI (@ANI) December 9, 2019