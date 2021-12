नई दिल्ली. Delhi Doctor’s Strike केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा NEET-PG 2021 की काउंसलिंग जल्द कराने के आश्वासन के बाद एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है. एसोसिएशन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद एम्स के सभी डॉक्टर 29 दिसंबर से काम पर वापस लौटेंगे और सभी सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। बता दें पिछले कुछ दिनों से देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर NEET-PG 2021 की काउंसलिंग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और उनकी मांग ना सुनने पर सामूहिक इस्तीफे की बात पर अड़े हुए है.

SRDA के महासचिव अनुज अग्रवाल ने बताया कि FORDA के बैठक में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन को जारी रखने की बात की और कहा कि जब तक सरकार की ओर से इस मामलें पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। वहीँ दूसरी ओर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फ़ोर्डा के सदस्यों ने मुलाकत की और यह आश्वासन दिया कि कोर्ट में सुनवाई के बाद काउंसलिंग की तारीख सामने आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के लिए FORDA के सदस्यों से माफ़ी मांगी और इस मामले पर दुःख जताया।

#WATCH| I held a meeting with all resident doctors. We're not able to do the counselling because the matter is sub-judice before Supreme Court. The hearing will take place on Jan 6. I hope that NEET PG counselling will start soon: Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/LixcUWWHcx

