नई दिल्ली. DDMA New Guidelines over corona: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ़्तार को देखते हुए आज दिल्ली में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक अहम बैठक हुई. फिलहाल यह बैठक खत्म हो चुकी है, और अब राजधानी में कुछ नई पाबंदियां लगाईं गई हैं. जिसके तहत रेस्तरां और बार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. हालांकि, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी में लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया है.

Today's DDMA meeting decided to close restaurants & bars & to allow 'take away' facility only. It was also decided to allow operation of only one weekly market per day per zone: Delhi LG pic.twitter.com/2U48UwsCWL

— ANI (@ANI) January 10, 2022