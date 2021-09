नई दिल्ली. कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar ) के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने कहा कि पूर्व कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति सच्चे नहीं थे। राजा ने कहा कि कुमार की ‘व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए’ और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय दर्शाता है कि ‘उन्हें मजदूर वर्ग की विचारधारा में कोई विश्वास नहीं है’।

“उन्होंने (कन्हैया कुमार) ने खुद को मेरी पार्टी से निकाल दिया है। भाकपा जाति-विहीन, वर्ग-विहीन समाज के लिए लड़ रही है। उसकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ और आकांक्षाएँ रही होंगी। यह दर्शाता है कि उसे कम्युनिस्ट और काम करने में कोई विश्वास नहीं है- वर्ग विचारधारा, “राजा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।

उन्होंने आगे कहा कि सीपीआई उनके शामिल होने से पहले मौजूद थी और उनके निष्कासन के बाद भी सफल होगी। राजा ने आगे कहा, “पार्टी उनके साथ खत्म नहीं होगी। हमारी पार्टी निस्वार्थ संघर्ष और बलिदान के लिए है। वह मेरी पार्टी के लिए सीधे और सच्चे नहीं थे।”

भाकपा नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से कुछ घंटे पहले, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने गुप्त ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि पार्टी में कम्युनिस्टों की उपस्थिति के इतिहास को देखना सार्थक होगा।

मोहन कुमारमंगलम की एक पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “जितनी अधिक चीजें बदलती हैं, उतनी ही वे वही रहती हैं”।

जैसा कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में अटकलें हैं, शायद 1973 की पुस्तक ‘कम्युनिस्ट्स इन कांग्रेस’ कुमारमंगलम थीसिस पर फिर से विचार करना शिक्षाप्रद हो सकता है। जितनी अधिक चीजें बदलती हैं, उतनी ही वे शायद वैसी ही रहती हैं। आज फिर से पढ़ रहा हूँ,

As Speculation abounds about certain Communist leaders joining @INCIndia it perhaps may be instructive to revisit a 1973 book ‘ Communists in Congress’ Kumarmanglam Thesis. The more things change the more they perhaps remain the same.

I re-read it todayhttps://t.co/iMSK8RqEiA

— Manish Tewari (@ManishTewari) September 28, 2021