नई दिल्ली. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात जवाद आज सुबह तक गहरे दबाव से कमजोर होने की संभावना है। एनसीएमसी की बैठकों में, आईएमडी ने सूचित किया था कि चक्रवात फिर से आएगा और पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ेगा। आईएमडी ने शनिवार को कहा, “चक्रवात अपने साथ भारी से बहुत भारी बारिश लाएगा।

90-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है।” गृह मंत्रालय के इनपुट के अनुसार, चक्रवात आश्रय स्थल पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। पता चला है कि खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक आपूर्ति का स्टॉक करने के लिए सभी कार्रवाई की गई है. बिजली, सड़कों, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमों को भी तैनात किया गया है। नुकसान को कम करने के लिए खड़ी फसलों की कटाई भी की जा रही है।

चक्रवात जवाद कमजोर होकर दबाव में बदल कर दोपहर के आसपास पुरी तट पर पहुंचने की संभावना: आईएमडी

चक्रवाती तूफान जवाद का डीप डिप्रेशन अवशेष विजाग से लगभग 230 किमी पूर्व-उत्तर पूर्व, गोपालपुर से 130 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम, पुरी से 180 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और पारादीप से 270 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने और दोपहर के आसपास पुरी तट पर पहुंचने की संभावना है: आईएमडी।

रविवार को दोपहर के आसपास पुरी के पास ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान जवाद के संभावित भूस्खलन से पहले, एनडीआरएफ की 18 टीमों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के कारण दीघा में समुद्र उबड़-खाबड़ हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चक्रवात जवाद के रविवार सुबह तक गहरे दबाव से दबाव में कमजोर होने की संभावना है। एक

मौसम एजेंसी ने कहा”पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान ‘जवाद’ का डीप डिप्रेशन अवशेष, 4 दिसंबर के 23:30 बजे IST पर, अक्षांश 17.5 डिग्री उत्तर के पास, 85.0 डिग्री पूर्व में, गोपालपुर से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। आगे बढ़ने की संभावना है नॉर्थ-नॉर्थ-ईस्ट वार्ड, 5 दिसंबर की सुबह तक कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाते हैं, उसी दिन दोपहर के आसपास पुरी के पास ओडिशा तट पर पहुंच जाते हैं,” ।

अगले 3 घंटों के दौरान ओडिशा के 6 जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है

अगले तीन घंटों के दौरान गंजम, पुरी, खोरदा, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, कटक जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश, गरज के साथ एक या दो तीव्र, भारी बारिश की संभावना है: मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर।

ओडिशा के पुरी में मध्यम वर्षा देखी गई क्योंकि चक्रवाती तूफान जवाद आज दोपहर के आसपास पहुंचने की संभावना है; आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, ‘जवाद’ के कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है।

