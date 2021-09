नई दिल्ली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार (27 सितंबर, 2021) को जानकारी दी कि चक्रवात गुलाब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है और पिछले कुछ घंटों के दौरान 14 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ गया है।

आईएमडी के अनुसार, चक्रवाती तूफान उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा पर 2:30 बजे, गोपालपुर (ओडिशा) से लगभग 220 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम, जगदलपुर (छ. कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश)।

मौसम विभाग ने तड़के 3:45 बजे जारी बुलेटिन में कहा, “अगले छह घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और इसके कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है।”

आईएमडी ने कहा कि उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

इसने यह भी कहा कि ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी गिरावट की संभावना है और तटीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।

The Cyclonic Storm ‘Gulab’ over north Andhra Pradesh and adjoining south Odisha, weakened into a Deep Depression at 0230 hrs IST of 27th Sep over north Andhra Pradesh. It is likely to continue to move west-northwestwards and weaken further into a Depression during next 06 hrs. pic.twitter.com/ctXWoQXLBJ

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2021