मुंबई, महाराष्ट्र में मंगलवार को साइबर अटैक हुआ है, बता दें कि मंगलवार को देश की 500 से अधिक वेबसाइट पर हैकर्स ने हमला बोला है, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की वेबसाइट सहित 70 अन्य वेबसाइट भी हैक हुई हैं. इनमें तीन सरकारी वेबसाइट भी शामिल है, इस बात की जानकारी खुद महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडेय ने दी है. अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे हैकिंग में अब तक कोई अहम डेटा चोरी नहीं हुआ है. देश में यह बहुत बड़ा सायबर हमला है, इसमें न सिर्फ प्राइवेट बल्कि सरकारी वेबसाइट्स को भी हैक किया गया.

We have restored several websites, and many more are yet to be done. More than 70 websites have been attacked, of which 3 are govt ones followed by private university websites. Hacked websites are more than 500: Maharashtra Cyber Cell ADG Madhukar Pandey https://t.co/YtnFl1Tp9F pic.twitter.com/Wwo1i1ZxWx

— ANI (@ANI) June 14, 2022