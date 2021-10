नई दिल्ली. Cruise drug case-राकांपा नेता नवाब मलिक द्वारा समीर वानखाड़े के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगाने के बाद, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गुरुवार को अपनी मुंबई इकाई के प्रमुख के बचाव में कहा कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी साझा की गई थी।

राकांपा नेता नवाब मलिक ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच का नेतृत्व कर रहे वानखेड़े दुबई और मालदीव में थे, जब महामारी के दौरान कई भारतीय फिल्मस्टार वहां थे। उन्होंने दावा किया कि मालदीव और दुबई में ‘वसुली’ (जबरन वसूली) हुई और कहा कि इसे स्थापित करने के लिए उनके पास तस्वीरें भी हैं।

घंटों बाद, एनसीबी ने एक बयान जारी कर कहा कि समीर वानखेड़े के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ गलत जानकारी साझा की गई थी।

एनसीबी ने कहा कि समीर वानखेड़े को पिछले साल 31 अगस्त को छह महीने की अवधि के लिए ऋण के आधार पर अपनी मुंबई इकाई के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में शामिल किया गया था।

Sameer Wankhade has accepted the fact that he had visited Maldives but he denies the visit to Dubai.

Here is the proof of his visit to Dubai with his sister.

Sameer Wankhade was at Grand Hyatt Hotel in Dubai on 10th December 2020.

His lie stands exposed. pic.twitter.com/Na53spa49c

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 21, 2021