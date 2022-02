केरल. Kerala Covid update देशभर में लगातार कोरोना की तीसरी लहर के बीच कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है. बीते 1 दिन में देशभर में कोरोना के 1 लाख 7 हजार 474 नए मामलें सामने आए हैं. वहीँ 865 लोगों की इस दौरान मौत हुई हैं. इस बीच दक्षिण भारत के राज्य केरल में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है. बीते 1 दिन में केरल में कोरोना के 26,729 नए मामलें सामने आए हैं, जबकि 22 मरीजों की इस दौरान मौत हुई हैं. बीते 1 दिन में 49,261 लोगों ने कोरोना को मात देकर वापस अपने घर का रूख किया है.

Kerala reports 26,729 new #COVID19 cases, 49,261 recoveries & 22 deaths in last 24 hrs.

115 deaths which were not added due to lack of documents and 378 deaths were added to covid death list as per new guidelines of central govt: State Govt

