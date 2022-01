नई दिल्ली. Covid-19 New Guidelines केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालही में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी.इसके तहत केंद्र द्वारा निर्धारित जोखिम भरे देशो से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाया जाता है, तो सरकार उनके सैंपल को जीनोम टेस्टिंग (genomic testing के लिए भेजगी और उन लोगों को नियम के अनुसार आइसोलेट किया जाएगा.

From Jan 22nd, isolation facility not mandatory for int'l travelers arriving from at-risk countries.

"If tested positive, their samples should be further sent for genomic testing at INSACOG laboratory network. They shall be treated/isolated as per laid down standard protocol." pic.twitter.com/E3eApIEPWa

— ANI (@ANI) January 21, 2022