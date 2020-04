नई दिल्ली. देश को कोरोना वायरस की भयंकर चपेट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया. हालांकि, लॉकडाउन पार्ट 2 में केंद्र सरकार की ओर से थोड़ी राहत जरूर दी गई जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी. गाइडलाइन में दी गई सभी रियायतें 20 अप्रैल के बाद लागू होंगी. उससे पहले देश के हॉटस्पोट इलाके समेत सभी जिलों में हालात की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार ही वहां का स्थानीय प्रशासन ढील देगा.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक देश में सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा. बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम खुले रहेंगे. आईआरडीआई और बीमा कंपनियां भी काम कर सकेंगी. वहीं यह समय फसल कटाई का है इसलिए नई गाइडलाइन में किसानों को काफी रियायतें दी गई हैं. खेतीहर मजदूर काम कर सकते हैं. खेती से जुड़े औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगे. कुछ छोटे-बड़े उद्योगों को भी छूट दी गई है. ई कॉमर्स और कूरियर सर्विस को राहत है.

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, जरूरी सामान, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. मेडिकल सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवा दुकानें भी खुलेंगी. दूसरे जिले या राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए होटल व लॉज की सुविधा रहेगी. वहीं छोटे- मोटे कार्यों के लिए मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटरों को इजाजत दी गई है. वहीं कुछ शर्तों के साथ आईटी कंपनियों को भी काम की मंजूरी है. सरकारी योजना मनरेगा के तहत कार्य होगा. कुछ कंस्ट्रक्शन साइट भी शुरू होंगी.

MHA issues National Directives for #COVID19 management reg. Wearing of face cover in public places; #SocialDistancing; restrictions on Social Gatherings; fines on spitting in public places and SOPs at work places/factories.#Lockdown2 #LockdownExtended#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/StwdAWag1M

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020