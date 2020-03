नई दिल्ली: कोरोना वायरस की चपेट में आने से दुनियाभर में अबतक 16,572 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3,81,293 लोग अब भी इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हैं. कई शहरों में पूरी तरह कर्फ्यू लग गया है. इस महामारी से विश्व को बचाने के लिए रविवार को दुनियाभर के करीब दस लाख लोगों ने भारतीय समयनुसार शाम 6:30 बजे से 7 बजे और रात 10:30 बजे से 11 बजे तक अपने- अपने घरों में प्रार्थना की और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए दुनिया को इस भयानक वायरस से बचाने की विनती की.

इस दौरान लोग ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े और प्रभु और धरती माता से कोरोना वायरस को खत्म करने की प्रार्थना की. प्रार्थना को दौरान कहा गया कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही काम आती है इसलिए प्रार्थना के जरिए ही इस संक्रमण से लड़ने और उसे खत्म करने की शक्ति हासिल की जा सकती है.

मैत्री दादाश्री जी के तत्वाधान में मैत्री परिवार ने इस ग्लोबल ऑनलाइन प्रार्थना सभा की शुरूआत की जिसमें दुनियाभर के करीब दस लाख लोग जुड़े. इस दौरान लोगों को दो मिनट के लिए शांति के साथ बैठने और अपनी सासों को महसूस करने को कहा गया. इसके बाद लोगों से प्रार्थना करने को कहा गया कि हे मां पृथ्वी, हम आपसे उन सभी तकलीफों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमारी वजह से आपको हुई.

